La furia del Polaco en medio del escándalo por las fotos con una chica: "Estoy harto de todos los giles"

Luego de las repercusiones que generó el posteo de Ángel de Brito de Twitter mostrando a unas chicas muy cerca del Polaco, una de las protagonistas sorprendió con sus declaraciones, Barby Silenzi (quien espera a su primera hija junto al cantante) le contestó… ¡y ahora el artista descargó su furia en las redes!

"Yo trabajo de influencer en un boliche y el Polaco vino a tocar. Tenía una mesa afuera y nos invitó. Me puse a hablar con él y le pedí una foto para el boliche. Cuando él se iba, me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche. Yo no tengo intenciones de hacerle mal a nadie, menos a una mujer embarazada. Yo no soy fan de él. Si no pasó algo, es porque yo no quise porque estoy conociendo a alguien", había dicho Nicole Barrera, una de las chicas de las fotografías, en un audio que le envió a Tomás Dente, en Nosotros a la Mañana.

Más sobre este tema Barby Silenzi salió al cruce de la chica de las fotos con El Polaco: "Que siga diciendo pavadas, quizás necesita trabajo"

Por su parte, Silenzi (que está embarazada de 5 meses de Abril, la primera hija que espera junto al artista) se había mostrado despreocupada por las repercusiones en diálogo con Ciudad: "(Esas chicas) son fans del Polaco. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa".

Lejos del que tema quedara ahí, El Polaco dejó en claro su malestar ante los idas y vueltas y recurrió a Instagram Stories para compartir sus sensaciones con sus seguidores: "Toy (estoy) harto de todos los giles", escribió sobre una selfie suya mordiéndose los labios y con un emoji haciendo fuck you.

Foto: Captura de Instagram Stories.