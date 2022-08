La furia de Cinthia Fernández con la enfermera que atendió a Francesca: "Fue una gran negligencia"

Atrás parece haber quedado la pesadilla que vivió Cinthia Fernández luego de que una bacteria le generara una gastritis aguda a Francesca (su hija menor, fruto de su relación con Matías Defederico, con quien también tiene a Charis y Bella). Sin embargo, pese que su pequeña ya recibió el alta médica, la panelista de Momento D descargó su furia en las redes e hizo una fuerte denuncia contra una de las enfermeras que atendió a la menor.

"Les voy a contar de Fran. Ayer tuvo un retroceso ya que una enfermera se olvidó de darle el medicamento principal, nada más ni nada menos. Una vergüenza. Estuve muy enojada, fue una gran negligencia médica. Ella empeoraba y no presentaba mejoría. Volaba en fiebre, se hacía encima y seguía con vómitos. No sólo eso, sino que la vía se infiltró y su brazo se hinchó todo, porque no le pasaba ni el suero que se le había salido de lugar”, comenzó diciendo Cinthia en varias historias que subió a Instagram.

"También otra gran negligencia de la enfermera de guardia (la misma que se olvidó nada más y nada menos que del medicamento que básicamente la curaba y mataba la bacteria), a la cual avisé yo de su brazo hinchado", agregó.

Luego, compartió una foto donde se aprecia la manito de Francesca visiblemente inflamado: "Ven... increíble la inflamación. Por eso todo parecía que no mejoraba y era algo más grave. Y la verdad que yo me di cuenta de todo porque me preguntaba de hasta el más mínimo detalle, y cuando vi que la medicaron a mi hija a las 20 horas después tuve que ocuparme inmediatamente de llamar y pedir explicaciones y que atiendan ya a mi hija como corresponde".

"Una vergüenza, fue un peligro. Una bacteria intestinal es gravísimo, sumado a las intrahospitalarias. Mi cabeza viajó por todos lados. Así que le pusieron la vía bien y le hicieron un esquema completo de antibióticos como tendrían que haber hecho desde el momento 1, y muchos estudios que pedí extra con mis médicos en Buenos Aires. Así que...", cerró la joven, indignada.

LA EMOCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ POR EL ALTA DE SU PEQUEÑA FRANCESCA

Fueron días de mucha angustia y preocupación los que vivió Cinthia Fernández luego del mal momento que vivió en pleno viaje a Punta Cana junto a Francesca, Charis y Bella (las hijas que tiene con Matías Defederico), cuando la menor de las pequeñas presentara vómitos y quedara internada por una bacteria que le provocó una gastritis aguda.

Desde el hospital donde estuvo la menor del clan, la panelista de Momento D recurrió a las redes para agradecer el apoyo del público, familiares y amigos del medio. Pero también, para hacer una fuerte denuncia contra una de las enfermeras que atendía a Francesca por olvidar suministrarle un medicamento y ponerle mal una vía.

Pese al susto que le generó la salud de su niña, Cinthia se mostró muy movilizada al registrar el momento en el que las hermanas mayores ven ingresar a su hermanita tras ser dada de alta.

. Gracias a todos por sus deseos y por estar. Nos lloramos todo ”, comenzó diciendo la modelo junto al posteo que compartió encon el que emocionó a sus seguidores, donde se ve a sus hijas abrazadas y llorando de felicidad por volver a estar todas juntas.

“Ahora a cuidar a la flaca en casa y que de a poco pueda disfrutar de esta sorpresa que les preparé y que más tarde y ya tranquila, puedo mostrarles”, cerró Cinthia Fernández, dejando en claro que la nena aún deberá seguir con su tratamiento.