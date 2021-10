Fuertísimo cruce de Carmen Barbieri con Coqui por sus acusaciones de maltrato en Cebollitas: "¿Por qué no denunciás? Es una mentira espantosa”

Carmen Barbieri protagonizó un fuerte cruce con Coqui por las acusaciones de maltrato en Cebollita. Mientras realizaban un móvil con Juan Yacuzzi en Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la conductora lo desmintió y se mostró indignada con las declaraciones del actor de la serie infantil, de la que ella formaba parte.

“¿Qué te pasó que decís que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta? ¿Qué te pasa a vos?”, dijo la conductora enojadísima.

"Es una mentira, una infamia espantosa. ¿Tus padres sabían esto? Me enoja, me fastidia, me angustia, porque no hubiese permitido que maltraten a un niño. Yo estaba siempre". G-plus

En la emisión de Ciudad Magazine, Carmen continuó: “No entiendo, ¿Sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso. Me encantaría hablar con Dalma Maradona y que me dijera si pasaba eso”.

Entonces, Coqui reiteró sus dichos. “Si, eso pasaba. Nosotros estábamos muchas horas encerrados en un cuartito, te lo puede decir cualquiera de los chicos y Dalma también. A los grandes los trataban de otra manera, había una diferencia abismal porque nosotros grabábamos veinte escenas por día, nos equivocábamos en algo y nos gritaban de una manera terrible y nos trataban para el cacheteo”, contó en plena nota.

Finalmente, Barbieri cerró con indignación: “Es una mentira, una infamia espantosa. Llamalo a mi hijo Federico a ver si yo estoy mintiendo, que él venía a las grabaciones. Me enoja, me fastidia, me angustia, porque no hubiese permitido que maltraten a un niño. Yo estaba siempre, yo era protagonista de cartel, estaba todo el día”.