Fuertísima pelea de Estefi Berardi con Yanina Latorre en vivo: "Sos agresiva y te gusta destruir a tus compañeros"

Una vez más, Yanina Latorre y Estefi Berardi mantuvieron un fuertísimo cruce al aire en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América. Las panelistas dirimieron sus conflictos en medio de las últimas novedades sobre la salud de Jorge Rial, quien se recupera tras haber sufrido un infarto en sus vacaciones en Colombia.

Todo comenzó cuando Berardi aseguró que Rial volvería a la conducción de su programa en C5N en junio. Sin embargo, Yanina tuvo la palabra del propio periodista, quien dejó en claro que aún no tiene fecha de regreso al aire. Y este episodio desencadenó un tremendo ida y vuelta entre las angelitas.

“A mí me cuentan que esta charla (entre la producción del programa de Jorge y Rial) existió”, insistió Estefanía. A lo que Yanina la cruzó sin dudarlo: “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”.

Tras escucharla, Estefi recogió el guante y redobló la apuesta: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”.

Fue en ese momento que De Brito intervino para desmentir esa versión, y Berardi cerró: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan, que te traten mal por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”.

TREMENDOS POSTEOS DE YANINA LATORRE CONTRA LA NEGRA VERNACI CON CAPTURAS DE SUS CHATS PRIVADOS

Luego de que tildara a Elizabeth “la Negra” Vernaci de “yarará” por sus declaraciones en contra de varias de sus compañeras de LAM, Yanina Latorre redobló la apuesta y mostró varias capturas de sus conversaciones privadas, que acompañó con tremendas declaraciones.

“Kirchnerista, cholula, discriminadora, misógina, homofóbica, te voy a publicar todas las mierdas que me chateabas de las famosas. Cínica, doble cara”, escribió Yanina en su cuenta personal de Twitter junto a una primera captura.

“La crítica a los Martín Fierro: gatos, put… patrio, judíos… pero la Negra no hace chismes y odia a la gente que habla del otro”, agregó con más imágenes, entre las cuales se encontraba Jésica Cirio. “La que no habla de chismes y es elevada”, continuó, filosa.

Por su parte, Vernaci aún no salió a responderle a la angelita por las redes en un nuevo capítulo que parece haber dado por finalizada la buena onda que supieron mantener tiempo atrás.