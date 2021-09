Fuertísima frase del Tucu López sobre Daniel Osvaldo: "Me compararon con él, que fue denunciado por violencia"

Tucu López no disimuló su enojo ante las críticas que recibió luego de blanquear que está saliendo con Sabrina Rojas. Y focalizó su bronca al ser comparado con Daniel Osvaldo, casualmente, el ex de su última novia famosa, Jimena Barón. "A él lo denunciaron por violencia", dijo el Tucu.

Carmen Barbieri hizo ingresar al vivo de Mañanísima, su programa en Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, para que lea el fuerte mensaje de WhatsApp que le mandó el actor y locutor.

"Estoy hablando con él, me mandó este mensaje por todas las noticias que están sacando. 'El bajón es que dicen que me agarré a todas, que la voy a cagar, que soy un mal tipo. Lo dice gente que no me conoce. Posta, ya me empiezan a ver como un culiado'", comenzó leyendo el productor de Barbieri.

Luego, agregó la frase más fuerte, alusiva al exfutbolista: "El otro día me comparaban con Daniel Osvaldo, denunciado por violencia y perimetrales".

Atento al tremendo descargo del Tucu López, el panelista Pampito expresó: "Además, Daniel Osvaldo es el ex de su ex, Jimena Barón. Pero, a ver, dame, ¿qué dijo de Daniel Osvaldo?".

Acto seguido, Carmen Barbieri interpretó que la asociación con el exfutbolista es por haber salido con mujeres famosas y no por su trato hacia ellas: "Pero no lo compararon por la violencia. Ojo, muchachos, con poner carteles".

Edith Hermida definió sin filtro a Daniel Osvaldo y Tucu López: "Son muchachos para no enamorarse"

Edith Hermida definió sin vueltas a Daniel Osvaldo y Tucu López, hombres que están bajo la lupa del espectáculo tras el llanto de Jimena Barón en La Academia y el blanqueo amoroso de Sabrina Rojas con el locutor y actor de Sex.

"Daniel Osvaldo y el Tucu López son muchachos para no enamorarse, son para disfrutarlos", comenzó diciendo la panelista de Bendita, sin rodeos.

"El Tucu es compañero mío, nunca se enamora y es muy picaflor. Pero adelante, Sabrina, a lo mejor no te querés enamorar y solamente querés disfrutar de ese cuerpo", agregó, analizando especialmente a López, quien está comenzando una relación con la actriz, exesposa de Luciano Castro.