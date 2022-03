Fuertísima frase de Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez: "No voy a olvidar que llamó asesino a mi hijo”

Lejos de que Nazarena Vélez y Carmen Barbieri logren conciliar una tregua, la conductora no pasó por alto las fuertes declaraciones de la panelista de LAM y redobló la apuesta.

Todo comenzó cuando Nazarena aseguró que no juntaría con Barbieri para limar asperezas: “Nunca me arreglaría con Carmen. Me parece que hay cafés que no valen la pena”, había lanzado en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Al saber esto, Barbieri le respondió, sin filtro, en una nota que dio a A la tarde: “Es respetable. ¿A mí me preguntaron si quería tomar café con ella? Yo tampoco quiero”. Y continuó, después de que la mamá de Barbie Vélez haya declarado que su límite fue que le haya adjudicado la muerte de su exesposo, Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida en 2014: “Cuando se metió con mi hijo también fue mi limite”.

“No voy a olvidar que lo llamó asesino a Fede. Las dos tenemos nuestros límites y es respetable”, cerró la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).