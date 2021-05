Fuertísima advertencia de Luciana Salazar a Martín Redrado: "Con el juicio pueden salir a la luz cosas tapadas"

Ansiosa y feliz por su pronto debut en La Academia (eltrece), así se escucha a Luciana Salazar en las entrevistas que da a días de volver a brillar en la pista más famosa del país. Sin embargo, no le da la espalda al conflicto que aún la enfrenta con su ex, Martín Redrado.

Sin vueltas, se refirió de manera tajante al juicio con el economista que sigue en pie. "La única víctima soy yo. Me parece siniestra la situación, pero mas allá de eso tengo testigos fundamentales. Ir a juicio es una demostración para que puedan salir a la luz cosas tapadas. Me viene perfecto...", expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En ese punto, aseguró que no quiso "conciliar" y que optó por redoblar la apuesta contra el economista. "Ademas, contrademandé... En lo penal hay una querella que no nos llegó, pero a eso también va a haber una respuesta”, sentenció.

Y aunque no quiso dar demasiados detalles, aseguró que tiene pruebas muy fuertes sobre algo que habría hecho su ex. "Pasaron cosas que no las voy a decir. Pero hay algo terrible... Él queda expuesto. Está rozando el delito. Todo eso me sigue favoreciendo. Hace una semana pasó... No lo voy a contar. Hay una persona que lo sabe. Que es mi testigo: Ana Rosenfeld. Falta que se lo trasmita a Mariano (Cúneo Libarona, su abogado). Todas las pruebas que tengo las paso", agregó, picante.

Antes de despedirse, también habló de cómo se habría manejado Redrado con Matilda, la hija de Luciana. "Me manipuló por la relación con la nena. Jugar con los sentimientos de una menor es fuerte. Ella pregunta por él. Es una niña de tres años... Inocente. Va a quedar clarísimo en un juicio. Yo creo en la Justicia divina, más que en la Justicia. Con la Justicia nunca sabés... A veces, con personas que pueden tener una especie de poder... Pero yo no tiemblo ni nada”, cerró, sin filtro.

¿Qué dirá Redrado?