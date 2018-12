En un vuelo con destino a San Pablo, Juan Darthés (54) abandonó nuestro país en medio de las denuncias que pesan en su contra por violación y abuso sexual de Thelma Fardin (26) cuando ella tenía 16 años. El actor viajó al país vecino, lugar en el que nació, apelando a que es un país que no extradita a sus ciudadanos. En ese contexto, la actriz de Patito Feo mostró todo su enojo.

"Cuando me recriminan ‘¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario’ yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. ‘Esperá a que la justicia actúe’ me dicen. ¿Qué justicia?". G-plus

“Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal”, twitteó Thelma.

La decisión del actor de marcharse de Argentina llegó con un gran repudio de las figuras del espectáculo y sobre todo de Actrices Argentinas, el colectivo de mujeres con el que Thelma llevó a cabo su valiente denuncia.

Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua.

