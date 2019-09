Fuertes "me gusta" de Nicole Neumann contra Pampita tras su defensa de Cubero: "Es una desfachatada"

Un nuevo escándalo se desató esta semana entre Nicole Neumann (38) y su exmarido, Fabián Cubero (40), luego de que la top llorara en Nosotros a la mañana porque el futbolista le habría revocado el permiso para que viaje con sus hijas Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5) al exterior.

Pampita, eterna rival de Nicole y que tiene muy bien vínculo con Cubero desde su época de novia con Pico Mónaco, analizó el conflicto en Pampita Online y defendió al jugador.

En desacuerdo con las opiniones de algunos de sus panelistas, que tildaron a Cubero de "resentido" porque Neumann fue quien le puso fin a la pareja, Pampita agregó: "No hablemos así de Cubero. Es un hombre centrado, educado y buena persona. Ya pasaron muchos años (de la separación). Él rehízo su vida. No creo que esto pase por algo de la pasión entre ellos. Él está feliz con su nueva mujer (Mica Viciconte). Una vez Nicole lloró por otro problema y él dijo 'yo no la quiero ver llorando'".

Tras las palabras de Pampita, Nicole se expresó en Twitter dándole “me gusta” a filosísimos comentarios sobre la conductora y Ángel de Brito lo compartió en la red social.

“Pampita es una desfachatada para hablar como lo hace de @nikitaneumann porque lloró y habló en su programa, se olvida que ella pasó los videos de su casa. Mala gente ponerla en una situación incómoda a @gegeneumann”, fue el primer mensaje de una seguidora, que hace referencia a la escandalosa separación de Pampita y Benjamín Vicuña además de mencionar a Gege Neumann, hermana de Nicole y panelista del ciclo de Net.

Otro tweet al que le dio su “like” decía: “Gege no quiere hablar y Pampa insiste con repreguntar y le remarca que Nicole se ‘larga a llorar en su progama dando a entender que solo por eso tendrían que someterse ella y Gege a las preguntas de todos. ¿Pampita no era que defendía a las mujeres y RESPETABA los TIEMPOS de DENUNCIAS o de todo?”. ¡Muy picante!