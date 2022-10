Fuertes detalles del enojo de Maxi López con Mauro Icardi por exponer a sus hijos: "Sacado e indignado"

Maxi López estuvo atento al live que hizo Mauro Icardi en Instagram, en el que habló a fondo sobre su conflictiva separación de Wanda Nara.

El futbolista contó que los hijos de Maxi con Wanda, Benedicto, Constantino y Valentino, están de su lado y enojados con su madre, que estaría viviendo un romance con L-Gante.

Además, afirmó una y otra vez que Coki le estaba firmando emojis de corazones y hasta enfocó a Valentino, que estaba firme a su lado mientras él hablaba a cámara.

Y a Maxi, que Mauro involucrara a sus hijos en el escándalo con Wanda, no le habría gustado para nada.

LOS DETALLES DEL ENOJO DE MAXI LÓPEZ CON MAURO ICARDI POR SUS HIJOS

"Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso".

" A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso". G-plus

"Estamos en presencia de la continuación de la guerra de Maxi López y Mauro Icardi, así que veremos cómo sigue todo, pero las palabras que utilizaron cuando consulté por su reacción ante todo esto fueron esas", sentenció Juan en A la tarde sobre el supuesto enojo de Maxi con Mauro por sus hijos, que están viviendo con él en Turquía.

¡Fuerte!