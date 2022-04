Fuerte versión desde el entorno de Rodrigo de Paul: "Está enamorado de la fama de Tini Stoessel y va a volver con Camila Homs"

La relación que comenzaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se convirtió rápidamente en el tema del momento. En especial, desde que se rumorea que el futbolista habría estado con Camila Homs –con quien tiene a sus hijos Francesca, de 3 años; y Bautista, de 9 meses- cuando comenzó a salir con la cantante.

Y en medio de las especulaciones sobre este incipiente vínculo, Pampito lanzó una fuerte información en Momento D: “Hay personas que le empiezan a contar a Camila ‘ojo que De Paul esta con Tini’. Eso fue algo que ella no quiso creer en su momento y se enojó muchisímo”, comenzó diciendo al aire.

Tras escucharlo, Fabián Doman tomó la palabra y preguntó: “Ese punto es importante porque si la historia ‘anti Tini’ fuese verdad, ¿por qué Camila no reacciona?”.

“¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué me dijeron hoy? Esto lo digo porque me lo dice gente que tiene contacto con ellos. Me dijeron que De Paul está enamorado de la fama de Tini”, respondió el panelista.

Y cerró, picante: “La gente que los frecuenta a ellos me dicen ‘acordate que en 6 meses Rodrigo vuelve con Camila’”.