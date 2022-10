Fuerte vaticinio de Ángel de Brito tras el cruce de Flor de la Ve con Marcela Tauro en Intrusos: "Recuerden lo que les digo, ellas van a terminar pésimo"

Luego de las repercusiones que generó el enojo al aire de Flor de la Ve con sus compañeras de Intrusos –razón por la que decidió pedirles disculpas a Marcela Tauro y Nancy Duré en el ciclo de América- Ángel de Brito analizó el tema y fue letal con su opinión.

“Para cerrar el tema, lo de Flor de la Ve y Marcela Tauro va a terminar pésimo. Recuerden lo que les digo, eso va a terminar pésimo, no va a terminar bien”, lanzó el conductor de LAM dejando en claro que cree que el cruce entre sus colegas va a seguir sumando capítulos.

Tras escucharlo, Rocío Marengo –que estaba como invitada en el piso- aseguró haber leído una nota que aseguraba que De la Ve no querría que Tauro la reemplace (como ya sucedió) nunca más ante una posible ausencia en el programa.

“No, no sé”, respondió De Brito. Y se mantuvo firme con su postura sobre dos de las figuras que parecían haber firmado la paz después del escándalo: “Pero va a terminar mal porque las conozco a las dos”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUÉ HABRÍA PASADO DETRÁS DE CÁMARA ENTRE FLOR DE LA VE Y MARCELA TAURO

“¡Qué mala que estaba Flor de la Ve hoy! ¡Los hizo callar de vuelta a todos! Un día, Tauro la va a boxear al aire. Un día, esto termina mal”, dijo Ángel de Brito en LAM. “¡Malísima! Feo, re feo. Yo lo estaba viendo. Fue un momento re incómodo”, coincidió Yanina Latorre.

“Vos nos callás y nos apagás los micrófonos, pero no estaba desordenado y no sé si le estaban diciendo algo por cucaracha o tenía que meter un chivo o algo. ‘¿Ya pedí tres veces que te calles y yo soy la conductora’… No habló nunca más Tauro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo me levanto y me voy”, reconoció Latorre.

“Yo no lo vi, lo leí en las redes, pero termina mal. Yo la conozco a Tauro y te faja. No es término medio, y Tauro estuvo así. ‘A mí no me callás nunca más, Flor de la Ve’, le dijo en el corte”, aseguró Ángel de Brito.