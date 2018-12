En 2013, la relación de pareja de Wanda Nara (32) y Maxi López (34) llegó a su final. Sin embargo, el fruto de su matrimonio, Valentino (9), Constantino (8) y Benedicto (7), los mantendrá unidos de por vida, más allá de sus fuertes peleas y diferencias.

"Valu cuenta que siempre fue Interista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá", escribió Wanda Nara. G-plus

Activa en las redes sociales, la blonda irrumpió en Twitter con un contundente descargo, luego de que su hijo mayor reafirmara en Instagram su amor por el Inter de Milán, equipo de fútbol en el que juega Mauro Icardi (25). Actualmente, López integra las filas de Vasco da Gama, de Barsil.

"Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre. Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. Valu cuenta que siempre fue Interista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá", escribió Nara, defendiéndose de las críticas que recibe en las redes sociales cada vez que sus hijos lucen la camiseta del club que defiende Icardi y no del que integra López.