Fuerte tweet de China Suárez tras blanquear su romance con Rusherking: "Vivan como quieran"

A días de la declaración de amor de Rusherking a China Suárez, ella se mostró en Instagram por primera vez con él.

La expareja de Benjamín Vicuña compartió una foto muy linda abrazada a su novio, cariñosos y felices por su romance.

Y tras haber posteado la primera postal oficial juntos, Eugenia lanzó una firme reflexión en Twitter sobre cómo decidió vivir su vida.

CONTUNDENTE TWEET DE CHINA SUÁREZ TRAS LA CONFIRMACIÓN DE SU ROMANCE CON RUSHERKING

"Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual", expresó China, re picante.

RUSHERKING HABLÓ DE SU HISTORIA DE AMOR CON CHINA SUÁREZ POR PRIMERA VEZ

En PH, Rusherking habló como nunca de su romance con la China Suárez y le declaró su amor públicamente.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así", aseguró el ex de María Becerra.

"Me enamora mucho cómo es ella conmigo. Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos”

“Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar”, relató el trapero.

Y cerró: “Yo me fui a Madrid. Ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y nos estamos conociendo”.