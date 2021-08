Fuerte revelación de More Rial sobre por qué Silvia D'Auro las habría abandonado: "Nos cambió por plata"

La herida de Morena Rial (22) por el maltrato que asegura haber recibido de su madre adoptiva, Silvia D’Auro (56) sigue abierta. “Una mamá no es lo que ella fue conmigo. Podría hablar, pero perdonarla me parece medio imposible. (…) ella nos había cambiado a mi hermana y a mí por plata”, afirmó la hija mayor de Jorge Rial en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

Sin filtros, More también apuntó contra su abuela materna, y expuso el interés económico que tendrían detrás de la relación familiar: “Tenía un contacto con mi abuela, pero la vieja se hacía la fo… y yo ya no le hablé más. Me hablaba mal y no tenía ganas de estar remándola con la señora. Pasa que se quedaron sin todo. Lo único que siempre les importó fue el dinero”.

Entonces, la madre de Francesco Benicio (2) lanzó una tremenda afirmación contra D’Auro tras acordar el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal con Rial: “Por lo que tengo más o menos entendido, ella nos había cambiado (a Rocío y a mí) por plata”.

Ahí, Yanina Latorre resumió: “Silvia cedió la tenencia y Jorge se hizo cargo de ustedes”. Por lo que Morena se explayó: “Ella se había vuelto loca, obsesionada, le quería robar todas las cuentas a mi papá. Nos dejaba con la empleada y se iba a Miami cinco días sin que nadie sepa. Era todo muy raro. Nosotras le contamos todo a mi papá, y un día le pegó muy fuerte a mi hermana, yo grabé todo fui a la defensoría de menores y ahí nos dejaron con mi papá. Ahí tenía 11 años”.

“No sé si perdió la tenencia por completo, pero nunca se hizo cargo”, enfatizó. Al final, Morena Rial hizo un sugestivo silencio omiso con sonrisas irónicas cuando Yanina Latorre contó que Jorge Rial había pactado “una cuota alimentaria altísima” para Silvia D’Auro con tal de que ella “desaparezca de la vida de las chicas”.