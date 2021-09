Fuerte revelación de More Rial sobre su familia biológica: “Sé que tengo más hermanos y sé quién es mi madre”

Morena Rial habló de su familia biológica y contó que sabe que tiene más hermanos de sangre y quién es su mamá biológica. Desde su cuenta oficial de Instagram, la influencer reveló que a pesar de saber de ella, no la conoce y considera que tampoco es algo que le cambie la vida.

“¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenes más hermanos”, le preguntaron a la hija de Jorge Rial y ella respondió a través de historias: “Me preguntan bastante seguido, cuando tenga más data les contaré. Por ahora sí sé que tengo más hermanos biológicos y sé quién es mi madre biológica pero todavía no la conozco”.

Luego, la mamá de Francesco Ambrosioni reflexionó al respecto y dejó en claro por qué no tiene interés en saber de su madre. “No es algo que me cambie a mí la vida tener más hermanos biológicos o tener a mi mamá biológica, la verdad es que no me importa, más que nada porque ella me abandonó. Me dio una mejor vida igual”, sentenció.