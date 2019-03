Fuerte respuesta de Pampita a Yanina Latorre, tras criticarla por presentar su novio a sus hijos "tan rápido"

A tres semanas de comenzar su romance con Mariano Balcarce, Pampita apostó por una presentación tanto en sociedad como familiar. La modelo compartió una salida al cine con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, y su nuevo novio. Yanina Latorre criticó la decisión de la diosa… y ella no se calló.

“Todo lo que sea mala onda o mala energía no me interesa. Yo no le doy explicaciones a nadie sobre cómo crío a mis hijos. Los crío con su papá, lo hacemos lo mejor posible y estamos muy conformes de cómo lo estamos haciendo. No transito la vida viendo qué piensan los demás”, respondió Pampita en una nota con la revista Caras.

Más sobre este tema Fuerte frase de Pampita sobre sus diez años con Vicuña: "Cuando estuve en pareja con él, he sido intachable"

“Yo voy tranquila por la vida, hago mis cosas, hago lo que yo siento, no le debo explicaciones a nadie, soy una mujer adulta. Soy muy consciente de cada paso que doy y las malas interpretaciones están en la cabeza de esas personas”, completó, indignada por las críticas.

Días atrás, Latorre había dicho en Los Ángeles de la Mañana: “Se puede tardar un minuto en tener un novio, ¿pero presentárselo tan rápido a los chicos? Estará enamorada, pero no sabe si en un mes lo deja, la dejan o no pegan. Los chicos no van a entender nada. Lo digo de verdad. Por mí que tenga 20 novios pero que no se los presente a los chicos. No es por Pampita, si fuera otra persona también lo diría".