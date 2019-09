Fuerte respuesta de Nicole Neumann ¿a Jorge Rial?: "Me dan vergüenza los hombres misóginos que hasta especulan con que actúo"

El ciclo Nosotros a la Mañana presentó un informe con la enorme repercusión que tuvo el nuevo escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Al volver al piso, la modelo hizo un descargo y apuntó en duros términos contra “los hombres misóginos”.

“Lo único que quiero decir es que me da mucha vergüenza verme en esa situación vulnerable, porque es lo que trato de ocultar todo el tiempo. También me dan vergüenza los hombres misóginos que hasta tiran especulaciones de que actúo. Yo ni sabía que veníamos al aire y que la cámara estaba con un primer plano mío", lanzó indignada la modelo.

"Me dan vergüenza los hombres misóginos que tiran especulaciones de que actúo. Yo ni sabía que veníamos al aire y que la cámara estaba con un primer plano mío", disparó Nicole. G-plus

“Siento que la gente del medio, que tiene la información solo del otro lado porque yo no hablo y no doy información de más porque no me interesa ventilar mi vida privada, en lugar de ver la realidad de las cosas que suceden y quiénes son las que están desprotegidas y sufriendo, se ponen del lado del que le da la notita. Me parece absolutamente patético porque este es un tema delicado y serio, no es una pelotudez de rumorcito de la tele", agregó furiosa Nicole.

Ayer, en medio del escándalo, Jorge Rial había lanzado una punzante crítica en Intrusos contra Neumann. “Mi teoría todos los días se confirma. Discutamos el rol de los panelistas que llegan a los programas con su carga de problemas”, comenzó el periodista.

"Dejame desconfiar del sufrimiento de ellos dos. Sufren de una manera especial: a la hora de sus programas, a la hora que les conviene. Si vos estás muy mal, te vas y no volvés", había dicho Rial. G-plus

“Más allá del espectáculo y del show, hay menores (Indiana, Allegra y Sienna Cubero), a los que están exponiendo. Dejame desconfiar del sufrimiento de ellos dos. No digo que no sufran, pero sufren de una manera especial. Sufren a la hora de sus programas, sufren a la hora que les conviene. No sufren a las ocho de la noche. Coordinan el sufrimiento", añadió el conductor.

“Si vos estás muy mal, te vas y no volvés. Volvés porque tenés ganas de contar. Ahora, muchachos, háganla mejor, las preguntas del Pollo (Álvarez), de (Tomás) Dente... Si vos estás muy mal de verdad, con algo jodido, no volvés. El capital artístico de muchos es su vida, y está bien, pero ármenlo mejor. Se le ven todos los piolines… Acá inventamos la galera, el conejo, todo. ¿Me lo van a decir a mí? Le vi los hilos, por eso me entré a cagar de risa. Esto no lo hacen bien. Se nota que ya se sabía", completó Rial.