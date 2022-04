Fuerte respuesta de Carmen Barbieri a Matías Defederico: "Te voy a atender a vos, de burra no tengo nada"

Carmen Barbieri le respondió filosísima a Matías Defederico en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) luego de que el exmarido de Cinthia Fernández dijera en las redes sociales que había dicho una “burrada”.

Todo comenzó cuando la conductora habló del conflicto económico de la expareja: “¡Por Dios! ¡Este karma! Este es tu karma... Lo que te deseo, Cinthia, es que esto se solucione un poco. Que se calme y que él te suelte a vos. Porque él también no la suelta”.

Entonces, Defederico le respondió: “Carmen, querida, con el respeto que te merecés por tu trayectoria, me parece que decir eso es una burrada. Yo solo estoy defendiéndome”.

“Te voy a atender a vos Matías Defederico, no estoy enojada ni ahí pero no me digas burra porque de burra no tengo nada, puedo estar desinformada en tema divorcio, claro que sí, hay muchas cosas que no sé”, dijo entonces picantísima Carmen.

Luego, continuó con su descargo en la emisión de Ciudad Magazine: “Por eso trajimos un profesional, Marcelo Nandín, que suerte que viniste, porque dicen que soy burra, yo burra no”.

“Uno se puede equivocar, pido disculpas pero vamos a ver si me equivoqué. Yo me la banco, no me importa, yo no me enojo eh”, sentenció Carmen.

PAMPITO EXPLICÓ POR QUÉ DEFIENDE A CINTHIA FERNÁNDEZ EN SU CONFLICTO CON MATÍAS DEFEDERICO

Pampito explicó por qué cree en la postura de Cinthia Fernández en su conflicto con Matías Defederico y por qué la defiende públicamente.

“No es que uno la defiende a Cinthia porque es compañera de trabajo, sino que ella de todo lo que habla trae pruebas, papeles, certificados médicos”, expresó el periodista en Mañanísima.