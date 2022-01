Fuerte respuesta de Ángel de Brito a Daniel Osvaldo: "¿Es al que denunciaron varias mujeres por violento?"

Una nueva guerra se desató en las redes luego de que Daniel Osvaldo dispara fuerte contra Ángel de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura tras la repercusión que generó el rumor de que se habría querido acercar a Martita, la hija de 17 años del recordado Ricardo Fort, en un boliche.

Y sin pasar por alto sus mensajes cargados de ironía, el exconductor de Los Ángeles de la Mañana recogió el guante y disparó fuerte con el ¿ex? de Gianinna Maradona:

Así fue el ida y vuelta de los seguidores de De Brito y Ángel de Instagram:

Usuario: -¿Qué le pasa a Daniel Osvaldo que te dedica temas?

Ángel: -Que se dedique a ser padre.

U: -¿Viste la historia que te dedicó Daniel Osvaldo?

A: -No. Me bloqueó sin que lo siga.

U: -¿Viste lo que te dedicó Daniel Osvaldo?

A: -Yo no estoy en la tele y él nunca estará en la música jajaja.

U: -¿Viste al patético de Daniel Osvaldo hablando en los medios? Hay que avisarle que a nadie le importa.

A: -¿Es al que denunciaron varias mujeres por violento? ¿El que no se encarga de ninguno de sus tres hijos? ¿Ese es?

U: -“Ángel Delito”

A: -“Daniel Drogaldo”. La poesía de un mamut.

DANIEL OSVALDO ESTALLÓ CONTRA ÁNGEL DE BRITO, JORGE RIAL Y LUIS VENTURA

Una polémica versión apareció de que Daniel Osvaldo había querido acercarse a Martita Fort, quien tiene 17 años y cumplirá en pocos días 18 años. La hija de Ricardo Fort lanzó una tremenda frase contra él y ahora el exfutbolista salió desde sus redes para apuntar contra Ángel de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura.

“Parece ser que a mis amigos Luis ‘Venfrula’, Jorge ‘Roinol’ y Ángel ‘Delito’ no les gusta mucho el temita que les dediqué y todos los días me inventan una nueva”, escribió la expareja de Jimena Barón, justo cuando en A la tarde, el ciclo donde trabaja como panelista Ventura, hablaban del comienzo del juicio en Italia de su ex Elena Braccini por la enorme deuda en alimentos que tiene de sus dos hijas desde hace cinco años.

“¡LTA a los tres chicos! Les mando un besito enorme desde Miami”, lanzó, picantísimo junto a una canción de su banda Barrio Viejo que les dedicó a los periodistas llamada Aventuras de TV, mientras repetía "la tenés adentro", la ya famosa frase de Diego Maradona.

Fotos: Capturas de Instagram Stories