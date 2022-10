Fuerte reproche de L-Gante que sorprendió a Mirtha Legrand en vivo: "Usted me cayó mal porque cuando le dije el nombre de mi hija me respondió 'pobrecita'"

Luego de ser presentado como uno de los invitados a la mesa de La Noche de Mirtha, L-Gante protagonizó un tenso momento al aire al hacerle un fuerte reproche a Mirtha Legrand por un comentario que le hizo fuera de cámara y que no vio con buenos ojos.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, atinó a decir la conductora, en referencia a la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez, de quien se acaba separar recientemente en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

Tras escucharla, el músico sorprendió a todos con su comentario: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

L-Gante: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor". G-plus

Pese al clima que se generó, Mirtha trató de ponerle humor y contestó, entre risas: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

Mirtha Legrand: "No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó". G-plus

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró el joven, serio, a la vez que Marina Calabró –también invitada al ciclo de eltrece- intentó sortear el momento con un “sana, sana”.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Tamara Báez reveló cómo empezó el romance de L-Gante con Wanda Nara: "Ella lo busca desde que estábamos juntos"

L-GANTE ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU VERDADERO VÍNCULO CON WANDA NARA

Luego de que se filtrara que L-Gante había elegido el programa de Mirtha Legrand para hablar de su relación con Wanda Nara, con quien enfrenta fuertes rumores de romance desde hace varias semanas, el cantante rompió el silencio y dijo lo suyo sin tapujos.

Todo comenzó cuando Marina Calabró –invitada al ciclo de eltrece- reveló un detalle particular del músico en La Noche de Mirtha: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”. A su vez, Luciana Salazar, que también fue de la partida, agregó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

“Puede ser”, atinó a decir el artista, quien recientemente anunció su separación de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña, Jamaica. Pero una vez más, la conductora fue al hueso con su consulta: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó, haciendo referencia a las últimas novedades de esta historia.

"SIMPLEMENTE, VOY A DECIR LA VERDAD, (A WANDA NARA) LA ESTOY CONOCIENDO. YO NO LA CONOZCO HACE MUCHO Y NOS ESTAMOS CONOCIÉNDONOS. ELLA ES UNA LINDA MUJER". G-plus

Sin embargo, L-Gante no tardó en negarlo y terminó develando el misterio : “No, eso no.”.