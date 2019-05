Fuerte reacción de Yanina tras el ninguneo de Juana Viale: "Uso el apellido Latorre porque seré reprimida y cornuda pero por lo menos..."

Más picante de lo habitual, Juana Viale se refirió con ironía a Yanina Latorre luego de que el cronista de Chismoses le contara que la panelista había dicho que estaba sobrevolarada como actriz: “Latorre es el apellido del marido. ¿Cuál es su apellido? ¿Vos lo sabés?”, le preguntó al notero, ninguneándola.

Fiel a su estilo, Yanina no se quedó callada y le respondió con todo en Los Ángeles de la Mañana: “Hoy no duermo… Ella trabaja porque es la nieta de Mirtha. Mucho peor. Yo uso el apellido porque seré antigua, reprimida y cornuda pero por lo menos laburo por mí. No tengo hermano productor ni abuela millonaria”, aseguró haciendo referencia a Mirtha Legrand y Nacho Viale.

Mirando a cámara, le preguntó a Viale: “¿Cuál es el apellido real de tu abuela? Martínez Suárez. El mío es el artístico. ¿Te da para pensar eso? Yo laburo de esto”.

Enojada, explicó que Latorre es su apellido artístico además del de casada: “¡Públicamente uso el apellido que se me canta, como lo digo todos los días en Twitter! ¿Qué problema tienen con mi apellido? Soy tan talentosa en lo que hago, me la banco tanto que no saben con qué pegarme. Lo de cornuda quedó medio viejo y ahora me pegan con el apellido”.

“Siempre digo que Juana es bella, que me cae simpática, antes de ver esta nota dije que quería ser su amiga pero creo que como actriz está sobrevalorada. Como actriz, tenés que saber aceptar las críticas. No dije que sos chorra, Juana. Por Dios. Pobrecita, que necesita ningunear. No dije que era mala persona sino que está sobrevalorada. Chicos, no es Norma Aleandro”, cerró, contundente.