Fuerte reacción de Rial tras los duros dichos de Marina Calabró en su contra: el conductor la eliminó en Instagram

El 28 de mayo, Jorge Rial arribó a América para hacer TV Nostra en vivo desde el estudio, tras cumplir con la cuarentena obligatoria que le exigió su viaje a Miami. Lo que nadie imaginó, ni sus panelistas de programa, Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, fue que sería la última emisión del ciclo, a dos meses de su debut.

"Es una decisión absolutamente personal que tomé, solita mi alma, hace 48 horas. Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo... Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy, a las seis de la tarde", dijo el conductor, apenado e indignando a algunos de sus panelistas con su autónoma e indeclinable decisión.

Afectada por el abrupto fin del programa y por el modo en el que procedió Rial, Marina arremetió sin filtro contra el periodista en diálogo con Esto no es Hollywood: "Estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes de salir al aire por el simple hecho de que no se filtrara. Me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Volví a las 22.30 sin laburo en televisión y la verdad es que creo que ni Diego Ramos ni Ángela Lerena ni yo nos lo merecíamos de esta manera".

Rial reaccionó duro, pero en silencio, con una concreta acción en Instagram, dejando de seguir a Marina en su cuenta personal. Lo mismo hizo con Diego Ramos. G-plus

Horas después de las fuertes declaraciones de Calabró, Rial reaccionó duro, pero en silencio, con una concreta acción en Instagram, dejando de seguir a Marina en su cuenta personal. Lo mismo hizo con Diego Ramos, actor que también manifestó su incomodidad ante el inesperado desenlace. A quien sí conserva entre sus “seguidos” es a Ángela Lerena, quien habló con agradecimiento en su red social sobre Rial por la oportunidad de abrirse paso en un nuevo, aunque breve, desafío profesional.

En el día de la fecha, Marina Calabró aún sigue en Instagram a Jorge Rial. Diego Ramos nunca lo sumó a su reducidísima lista de "15 seguidos". Por su parte, Ángela Lerena también tiene en su red social al conductor.