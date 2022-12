Fuerte reacción de Nazarena Vélez contra Martina de Gran Hermano tras sus polémicas declaración sobre Flor de la Ve: "Es una maleducada"

Luego de las fuertes repercusiones que despertaron las declaraciones de Martina de Gran Hermano contra Flor de la Ve, en LAM debatieron sobre este tema y Nazarena Vélez fue letal con su opinión en contra de la joven.

“Ahora, Martina va a decir que lo que dijo fue para jugar y ser polémica”, lanzó Yanina Latorre –que está reemplazando a Ángel de Brito en el ciclo de América debido a que se encuentra de vacaciones- en referencia a los dichos de la exheramanita.

Fue entonces que Nazarena fue filosa con su comentario al aire y aseguró que Martina logró que el público no la quiera elegir para que reingrese al reality de Telefe cuando se haga el repechaje: “Hay cosas con las que no se juegan. Es una maleducada. Está loca, esta piba no entra ni de casualidad de nuevo al programa”.

Más sobre este tema Tremendo dato desconocido sobre La Tora y Nacho de Gran Hermano 2022: "Tuvieron relaciones y no se vio"

MARTINA DE GRAN HERMANO HIZO REPUDIABLES DECLARACIONES CONTRA FLOR DE LA VE

Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano 2022, hizo repudiables declaraciones en contra de Flor de la Ve en una entrevista con El show de Ulises Jaitt.

“¿Cómo considerás a Flor de la Ve?”, le preguntó el conductor del programa radial en medio de una y vuelta de preguntas sobre la diversidad de género.

A lo que la joven respondió: “Flor de la Ve es un hombre que le gustan los hombres. Se siente mujer, algo así, ahora, ¿no? ¿Cómo se llama lo que es Flor de la Ve?”.

Más sobre este tema Repechaje en Gran Hermano 2022: cuándo y cuántas personas ingresarán a la casa

“¿Es una trans?”, agregó la exparticipante del reality show y Ulises Jaitt comentó: “Mujer hay que considerarla, porque es lo que siente, cómo se autopercibe”.

“¿La tratarías de mujer?”, insistió en Radio XLFM y Martina contestó: “Sí, que le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

“Pero aclarabas que biológicamente era un hombre”, le recordó Ulises y la joven cerró: “Sí, biológicamente por lo que siento yo sí, pero si después ella hizo los cambios que se hizo y se siente mujer, se la trata como mujer”.