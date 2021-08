Fuerte reacción de Mariano Martínez luego de que sus seguidores lo criticaran por usar maquillaje en la cara: "Yo no me delineo los ojos"

Lejos de pasar por alto las críticas que le llegan, Mariano Martínez reaccionó sin filtro tras ser acusado de usar maquillaje en el rostro para las fotos y videos que comparte en las redes sociales.

“Me ponen que me delineo los ojos”, expresó el actor, visiblemente molesto, con una sonrisa irónica, en el video que subió a su cuenta personal de Instagram Stories. Y agregó, con exabrupto incluido: “Dale, déjense de romper las pelotas”.

Por último, cambiando el tono de sus palabras, el galán dejó en claro que no recurre a ningún tipo de make up para cambiar su apariencia en el rostro: “Na, mentira. Pero en serio no me delineo los ojos, no jodan bolu…. Estos ojos son así”.

Lejos de cualquier polémica, las energías de Mariano están puestas en su próximo debut en la pista de La Academia de ShowMatch, donde bailará la salsa de a tres con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers.