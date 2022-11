Fuerte reacción de Carmen Barbieri contra el influencer El Wandi: "Este chico es un delincuente"

El ilegal ingreso del influencer El Wandi a la casa de Gran Hermano, evadiendo controles de seguridad y trepando techos de propiedades linderas, indignó a Carmen Barbieri, quien no dudó en rotular al tiktokero de "delincuente".

En Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) mostraron una secuencia de hechos de El Wandi filtrándose en el Lollapalooza, en uno de los show que dio Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo e ingresando a un local de comidas rápidas por la venta.

Al ver la secuencia, la conductora fue durísima con El Wandi: "Digámoslo, esto es un delito. Es un delincuente".

Acto seguido, Barbieri reparó en la filtración del influencer en una local gastronómico y comer sin pagar: "Y robar una factura, es robar".

PAULO KABLAN, LETAL CON EL WANDI POR INGRESAR A LA CASA DE GH SIN PERMISO

"Yo ingreso a los recitales, a los conciertos, a todo eso, de una manera muy fácil. Me es fácil entrar. Hablo con las personas, me hago pasar por las personas que laburan ahí. Siempre sin molestar a nadie. Mi idea no es traerles problemas… Y entré a la casa. Yo hago contenido para que la gente se divierta", dijo El Wandi en Argenzuela.

Luego de escuchar con atención al influencer argumentar jocosamente su polémico ingreso a la casa de Gran Hermano, burlando las medidas de seguridad del lugar, Paulo Kablan cruzó en vivo a El Wandi.

Kablan: -Te pueden denunciar, porque lo que estás contando son delitos.

El Wandi: -Sí, obvio.

Kablan: -La violación de domicilio es un delito penal. Vos lo haces divertido, pero si entrás a la casa de una familia te pueden cagar a tiros o te pueden meter en cana. Porque es un delito penal. Por ahí estas incentivando a otros pibes y no está bueno.

El Wandi: -No, yo no incentivo a nadie. Mi objetivo es alegrar el día de la gente, sacarle una sonrisa. Es entretenimiento.