Fuerte posteo de Fede Bal sobre sus amigos que se fueron del país: "Nunca viví tan de cerca el exilio de tantos"

Súper nostálgico, Federico Bal posteó en Instagram una tierna secuencia de fotos que ilustra los momentos más felices y divertidos vividos con sus mejores amigos. En las imágenes, se los puede ver pasándola súper bien en fiestas, reuniones en casas y comiendo asados.

Entonces, el hijo de Carmen Barbieri contó que la mayoría se alejaron de la Argentina para probar suerte en el exterior y admitió que no le resultó fácil seguir sintiéndose cerca de ellos debido a la distancia geográfica.

"¡SE BUSCAN AMIGOS! En mis 31 años, nunca viví tan de cerca el exilio de tantos amigos míos. Se van del país en busca de una vida mejor. Por lo menos eso dicen. 'Acá llegué al techo', 'así no se puede vivir más', 'tengo ganas de probar algo nuevo'. Tincho fue el último en irse y sentí la necesidad extrema de escribir estas palabras, ni sé bien con qué fin, tal vez solo para desahogarme. Primero fue el gordo, se fue a Australia. Después el negro, Tarno, Luki, Facu, Juanma y Yami, Terry y Maru, Yago, Marcia", relató.

Y aseguró que pase lo que pase, a diferencia de sus amigos, él seguirá eligiendo su país: "Lo que me pregunto es dónde quedó el respeto por nuestros antepasados (todos somos hijos de inmigrantes), en el venir a buscar y apostar por una nueva vida de oportunidades en este país. ¿Seremos esto? Yendo de país en país cuando en el anterior se cumplieron nuestras expectativas o se llegó a ese 'techo' del que muchos hablan... Y yo también me quejo por la inseguridad, yo también me replanteo mi laburo y a mí también a veces me cuesta pagar algunas cuentas... Y a veces estoy en contra del Gobierno de turno. Pero elijo este país, antes que cualquier otro. Elijo estar cerca de mi mamá antes que cualquier otra cosa. Cerca de los que quiero, los que me quieren, mis amigos".

Además, se atajó antes de que lo critiquen y le remarquen que seguramente él piensa así porque habría tenido una vida fácil. "Y muchos me van a decir: 'vos porque tuviste suerte, vos porque tus papás son famosos, vos porque te va bien'. Ni idea tienen de lo que fue crecer en el medio, ni idea tienen lo que fueron los años de malaria con mis papás, de verlos hacer malabares para que tenga una buena educación y poder tener siempre comida... Y algún juguete que les sobraba a mis primos para el día de mi cumple", agregó.

Antes de despedirse, aseguró que además de extrañar mucho a sus amigos está un tanto "enojado" con ellos. "Tal vez es bueno saber que no todos queremos irnos a vivir a otro país. Y no es un pensamiento a favor ni en contra de ningún partido político. Sigo apostando al lugar donde nací, intentando que algunas cosas cambien y otras dejándolas así como están. Y esto no es propaganda, esto es solo algo que escribe un amigo enojado, un sábado cualquiera, extrañándolos como nunca", cerró, sincero, en Instagram.