Fuerte posteo de Cinthia Fernández tras contar los tormentos que habría vivido con Defederico: "Estoy muy feliz de poder ser libre"

La catarsis que Cinthia Fernández (32) arrancó el martes en Los Ángeles de la Mañana la llevó a revelar parte de su etapa más tortuosa de su matrimonio con Matías Defederico (31). Y satisfecha por haber puesto en palabras la violencia de género que habría recibido de parte del padre de las mellizas Bella, Charis (7) y Francesca (6), la panelista se manifestó en Twitter.

“Gracias inmensas. ¡Estoy muy feliz de poder desahogarme después de mucho tiempo! Gracias a todos, simplemente. No sé por qué lo hice, solo lo sentí y estoy muy feliz de poder ser libre”, expresó Cinthia en un posteo que acompañó con una selfie donde se la ve llorando dentro de su auto.

Es que minutos antes, Cinthia había contado la destemplada reacción de Defederico: “Dejé el teléfono y me fui a dormir con mi hija. Cuando él volvió a las 8 de la mañana, vio el mensaje que le había mandado a un amigo a propósito y dijo ‘qué es esto, hija de p…, me estás cagando’. Me tiene amenazada con ese mensaje, para decirle a las nenas que ahora van a saber que yo rompí la familia”.

Más sobre este tema Cinthia Fernández se quebró al contar un episodio de violencia de género que habría sufrido con Matías Dedeferico: "La pasé realmente mal"

Más tarde, Cinthia Fernández había sido cautelosa al describir el horror que habría vivido con Matías Defederico en 2016: “Yo me fui a Chile, a Arica, donde hay un solo hospital en el que pueden saber que hubo una entrada mía… hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas. Y no saben lo que fue… No saben lo que fue realmente, y estuve sola. No tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Tardé tres años en decírselo a mi mamá. (…) Si lloro es por lo que yo viví, esto (del celular) es una pelotudez. Yo lo amenazaba con contar esto, y estoy siendo discreta, no conté. Tengo fotos de todo… ¡De todo!”.

Si sufrís violencia de género pedí ayuda llamando al 144.