Fuerte opinión de Flor de la Ve sobre el regreso de Chano Charpentier a los escenarios: "Necesita el cariño del público"

El viernes y el sábado pasado, Chano Moreno Charpentier dio dos shows en La Plata, a una semana de su delicada internación por un desajuste en la medicación y neumonía, y Florencia de la Ve opinó con contundencia del cantante tras verlo en acción.

"Hay algo que me pasa, mientras veo el video, porque se me aparecen diferentes imágenes de personas que atravesaron y atraviesan el flagelo de las drogas. Esta enfermedad tan espantosa. Porque hay un común denominador que los une y tiene que ver con el cariño, con esa cosa de necesitar el afecto", dijo la conductora de Intrusos.

Más sobre este tema Natalie Pérez, preocupada por la salud de Chano tras su internación: "Me dieron ganas de ir a abrazarlo"

Mirando con seriedad a cámara, Flor agregó: "Viendo este video, se nota que él necesita del cariño de la gente. Necesita al público, necesita del aplauso y de esa contención, de no estar solo. Necesitaba eso, el escenario".

CONMOVEDORAS PALABRAS DE CHANO TRAS REENCONTRARSE CON SU PÚBLICO

Superado el grave estado de salud que lo llevó a una internación de urgencia en el Sanatorio Otamendi, Chano finalizó su segundo show con un conmovedor mensaje para el público, que lo ovacionó durante todo el show.

"La verdad es que no me olvido más de este momento. Ni de cuando tomé la decisión, solo, por mi propia voluntad, de hacer este show, contra los pronósticos de todo el mundo", expuso el exlíder de Tan Biónica.

Y finalizó, emocionado: "Acá estoy, bancándomela. Bancando todo el esfuerzo que hacen por venir a verme. Los amo, de corazón".

Más sobre este tema Estefi Berardi contó su última charla con Chano Charpentier, antes de su internación

LA PALABRA DE MARINA CHARPENTIER TRAS LOS SHOW DE CHANO

Del otro lado de la pantalla, la madre de Chano, Marina Charpentier, se comunicó con Maite Peñoñori para aclarar que la presentación de su hijo fue por decisión propia y porque contaba con la autorización de su equipo médico.

"Me está escribiendo Marina, que nos está viendo, y me suma un poco de información. Me dice: 'En el show, Chano estaba con su médica, con una psicóloga y con su doctora. También estaba mi hermana y estaba yo'", transmitió la panelista de Intrusos, con el celular en mano.

Luego, Maite continuó reproduciendo las palabras de Marina: "Me dice que después del Lollapalooza, Chano va a guardarse por seis meses".

Y concluyó, tras la polémica que generó la inmediata reaparición en escena de Chano: "Él es hijo, nieto y sobrino de abogados. Tenía tres contratos firmados y shows vendidos, completos. Él quiso honrar sus contratos. Ni su mánager ni la familia le dijo que tenía que tocar. Y sus médicos aprobaron y autorizaron que podía hacerlos".