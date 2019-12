Fuerte mensaje público para Pablo Rago de la mujer que lo denunció por violación: "Que salga y diga que miento"

La grave denuncia por violación contra Pablo Rago sigue ganando repercusión. Tras la presentación policial, Érica Basile brindó su crudo testimonio en comunicación con Nosotros a la mañana y explicó por qué se decidió a hacer la denuncia cinco años después y las críticas en las redes sociales.

“Me destroza que la gente critique, me hace muy mal. Me dicen ‘¿para qué fui?’, esas cosas. En estos momentos estoy con ataques de pánico, pasándola mal. Esto fue en 2015. Lo que me decidió a actuar ahora fue que era algo que me venía perturbando hace años y lo venía callando porque no lo hablé con nadie. Con mi familia tampoco…”, dijo la mujer en el ciclo de eltrece.

“Fue un shock lo de esa noche, no me lo esperaba. Él me invitó a la casa, acordamos, nos gustamos, había química entre los dos. Me negué a una práctica sexual y él se puso agresivo, me empezó a insultar y a denigrar. Estaba todo bien hasta ahí y saltó con eso, que nada que ver conmigo”, continuó con su relato Basile.

“No volvimos hablar después. Solo los videos que me enviaba masturbándose, eso sí fue bastante incómodo”, respondió ante la consulta del Pollo Álvarez. “¿Te envió varios?”, quiso saber Andrea Campbell y, ante la respuesta afirmativa de la mujer, repreguntó: “¿Y no lo bloqueaste después del primero?”.

“No, porque habíamos quedado en un tema de trabajo en el que yo seguía esperando. Nunca me respondió, solo me cambiada de tema”, explicó Basile. Luego, la mujer le envió un mensaje público al actor. “Me gustaría que salga Pablo y que diga que todo lo que estoy diciendo es mentira. Pero que lo diga, eh. Que diga que no estaba con una cámara, que me tocó y me abusó. Me arruinó la vida, me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo”, se despidió.