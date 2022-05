Fuerte mensaje a cámara de Martín Redrado a Luciana Salazar: "Nuestra historia está terminada"

Como pocas veces lo hizo, Martín Redrado miró a cámara y habló a fondo de su relación pasada con Luciana Salazar, quien lo llevó a juicio por "incumplimientos", y fue determinante al aclarar su vínculo con Matilda, la hija de su ex.

"¿Qué le dirías a Luciana si te estuviera mirando? ¿Querés decirle algo de corazón?", le preguntó la notera de Socios del Espectáculo.

Serio, y a cuatro años de la separación, Redrado respondió fuerte: "De corazón, que tuvimos una historia importante, para ella y para mí, y cuando se terminan las historias cada una hace el duelo como puede. Respeto su manera de hacer el duelo, pero es una historia que ya está terminada".

MARTÍN REDRADO NEGÓ SER EL PADRE BIOLÓGICO DE MATILDA

"¿Te revincularías con Matilda, si la propia Matilda lo pide o pregunta por vos?", le retrucó la cronista de eltrece al economista, quien contestó: "No soy el padre. No soy tampoco pareja. No me corresponde tener el lugar que deba tener la pareja de Luciana, ahora o en el futuro".

"Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años", concluyó Redrado.