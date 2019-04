Fuerte mensaje de apoyo de Marcelo Polino a Luli Salazar tras su pelea con Analía Franchín

Un comentario de Analía Franchín sobre Luciana Salazar y su hija, Matilda, en Intrusos desató la furia de la modelo, quien salió con todo al cruce de la periodista.

Mientras debatían si el público era más implacable con Luciana que con Marley al opinar sobre sus roles como padres, Franchín lanzó un picante análisis: “Yo sé cuál es la diferencia. Que a Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones”.

"Matilda es una beba feliz, buena y hermosa. Con su alegría ilumina nuestras vidas. Gracias ahijada mía. Te quiero. ‘A la gilada ni cabida’ @lulipop07". G-plus

Al enterarse de su comentario, Salazar disparó en Twitter: “Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. Ni respeto por la familia en común que tenemos tenés. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir”, escribió indignada.

Fiel a su estilo, Franchín le respondió con todo: “Primero escuchá y después opiná. Al contrario, te defendí. Pero te sirve más el puterío”.

En medio del fuerte ida y vuelta de Luli con Analía, Marcelo Polino decidió enviarle un fuerte mensaje de apoyo a Salazar, quien es su amigo y lo eligió como padrino de Matilda: “#Matilda es una beba feliz, buena y hermosa. Con su alegría ilumina nuestras vidas. Gracias ahijada mía. Te quiero. ‘A la gilada ni cabida’ @lulipop07”.

#Matilda es una beba feliz, buena y hermosa. Con su alegría ilumina nuestras vidas.

Gracias ahijada mía T❤️

‘A la gilada ni cabida’ @lulipop07 — Marcelo Polino (@MarceloPolino) 9 de abril de 2019

