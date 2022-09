Fuerte información de Yanina Latorre sobre la separación de Vicuña y Eli Sulichin: "Benjamín no puede creer que ella no lo elija"

A poco de que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin le pusieran punto final a su historia de amor en medio de especulaciones por las razones que habrían desencadenado esta ruptura, Yanina Latorre sorprendió a todo el panel de LAM con su información al aire.

“Eli lo dejó a Vicuña y la Eugenia “la China” Suárez (su ex, con quien tiene a Magnolia y Amancio) también lo dejó”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, contundente.

Luego, ahondó en cómo tomó el actor haber terminado el noviazgo con Sulichin: “La relación no es que terminó mal. Él creyó… Lo vamos a decir, Benjamín no puede creer que Eli no lo elija”, continuó con su relato.

Por último, la angelita cerró con un palito dirigido para el chileno: “Eso habla mal de él. Le hiere el orgullo de macho, bancala. Puede haber una mina que elija no estar con vos por más de que seas un caño”.

EL DULCE VIDEO DE BENJAMÍN VICUÑA CON MAGNOLIA TRAS LA DECLARACIÓN DE AMOR DE LA CHINA A RUSHERKING

Luego de que la extensa declaración de amor que Eugenia “la China” Suárez le hizo a Rusherking despertara los rumores sobre un posible palito para su ex, Benjamín Vicuña, el actor compartió un dulce video junto a Magnolia, la pequeña que tuvo con la actriz.

En el posteo que Vicuña compartió en Instagram Stories se lo ve divirtiéndose junto a su niña, fruto de su relación con Eugenia con quien también tiene a Amancio, mientras le enseña a silbar y sonríen frente a la cámara.

Horas antes, Vicuña se había mostrado muy molesto con una pregunta que le hicieron para LAM. “La China en Instagram en un vivo dio a entender que con vos no fue feliz”, indagó el cronista. A lo que Benjamín cerró, tajante: “Eso es un golpe bajo, querido. Chau, chau”.