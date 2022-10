El fuerte gesto detrás de cámara de la mamá de L-Gante a su hijo en pleno cruce con Mirtha Legrand

Reconciliada con Mirtha Legrand, Marina Calabró volvió a asistir a su programa y fue testigo presencial del tenso encontronazo entre la diva y L-Gante, uno de los invitados a La Noche de Mirtha. En ese marco, la hija de Juan Carlos Calabró reveló el fuerte gesto que le hizo Claudia Valenzuela al cantante para contener la situación.

"Casi se pudre todo con L-Gante. Antes de arrancar (el programa), Mirtha le dijo a L-Gante '¿cómo se llama tu chiquita? ´. Él le dijo 'Jamaica'. Y a Mirtha le salió del alma: 'Pobrecita'”, dijo Marina en nota con Socios del Espectáculo.

Y continuó: “Después, al aire, L-Gante le dijo: 'Vos me caís bien y ya no me caes tan bien, porque cuando te dije el nombre de mi hija dijiste: 'Pobrecita'. ¡Fue la primera oración de la mesa!".

"La mamá de él, que estaba detrás de cámara, le hizo un gesto como de 'olvidate, no te enganches con esto'. Él cambió la onda enseguida", reveló Calabró. G-plus

EL GESTO DE LA MAMÁ DE L-GANTE A SU HIJO EN PLENO PROGRAMA

"La mamá de él, que estaba detrás de cámara, le hizo un gesto como de 'olvidate, no te enganches con esto'. Él cambió la onda enseguida", reveló la panelista, exponiendo el rol clave de Claudia para tranquilizar a su hijo.

"Yo lo entiendo a L-Gante, es el nombre de la hija, pero Mirtha no lo dijo de mala. Fue como un chascarrillo y él lo tomó a mal", concluyó Marina Calabró.