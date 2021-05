Fuerte frase de Juli Puente tras su chispazo con Barby Silenzi por el Polaco: "No me meto con gente que está ocupada"

A días de que debute La Academia de ShowMatch, ya nació el primer chispazo luego de que Barby Silenzi asegurara que Juli Puente “se hizo la linda” con su novio, El Polaco. Y lejos de pasar por alto sus palabras, la joven recogió el guante y volvió a responderle a la bailarina.

“Lo invité al Polaco al ‘cardio de la felicidad’, pero cómo ella no lo conoce no sé qué cardio habrá interpretado. Ese cardio que interpretó ella me lo da mi novio todos los días, no necesito del Polaco”, había lanzado Juli, picantísima, en Los Ángeles de la mañana.

Pero ahora, ella redobló la apuesta en una nota que dio para La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine): “El Polaco está invitadísimo al cardio. Es más, ayer me respondió y me dijo ‘Juli, me organizo con la agenda y cuando quieras hacemos el cardio’. Y la invitamos a Barby también. En realidad, siempre estuvo invitada pero no le llegó la invitación”.

Y cerró, tajante: “Que vengan los dos. Además, si de repente se pelan en el medio, me encanta, me re garpa. Barby entendió cualquiera. Entendió que lo estaba invitando a hacer chanchadas. Yo tengo a mi novio y me quedo con él en casa. Con El Polaco tengo la mejor. Lo conozco desde siempre, le hice mil notas. No me meto con gente que está ocupada”.