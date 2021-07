Fuerte frase de Jimena Barón sobre las parejas tóxicas, tras su relación con Daniel Osvaldo: "Yo no podía salir a la calle"

La presencia de Melina, la novia de Nacho Pérez Cortés, en el piso de ShowMatch dio paso a un inesperado debate sobre las relaciones tóxicas.

Si bien la charla fue abordada livianamente, cuando le tocó el turno de opinar a Jimena Barón, la cuestión se puso más seria, pese a la humorada inicial de la jurado para evitar hablar de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison.

"Vine a marcar la cancha", dijo Melina, con contundencia, tras presentarse ante Marcelo Tinelli como la novia del bailarín que acompaña a Rocío Marengo en La Academia.

Respetuosa de la relación amorosa, Marengo reveló: "Cuando empecé a bailar con él, que sabía que lo tengo que tocar, dije 'me hago amiga de la novia para estar más en confianza'. Y así fue, le escribí directo a la novia por Instagram". Y Melina acotó: "Sí. Y he ido a los ensayos y yo le digo: 'Vos tocalo, miralo'".

Ante el avance en el terreno laboral de la joven, quien también es artista, modelo y conductora, Tinelli reaccionó: "¿Va a los ensayos?". Y Melina asintió: "Sí, vamos con el matecito y el budín".

No conformes con mezclar el trabajo con lo personal, Hernán Piquín apuntó, desde el jurado: "Pero Nacho tiene que pedir permiso para todo. Le dan permiso para salir, para ir al gimnasio. Me parece un montón".

Buscando diversas opiniones, Tinelli le preguntó a Barón: "Jime, ¿alguna pareja fue a un ensayo suyo?". Con una risa irónica y tratando de eludir la consulta, la artista contestó: "¡Pero Marcelo...!". Y Piquín deslizó, filoso: "No iba a los ensayos, directamente".

Dejando de lado el humor, y sin nombrar a Osvaldo, la jurado amplió su respuesta, dejando entrever su experiencia en un vínculo amoroso que no fue sano: "Yo no podía salir a la calle, directamente. Justamente, cuando atravesás situaciones tan toxicas, relaciones tan del mal, me parece que el trabajo es un mundo aparte, de cada uno. Se puede compartir un estreno, un show, pero después, es medio tóxico, el budín en el ensayo del chico".

Con la firme decisión de correrse del lugar de toxicidad, Melina volvió a tomar la palabra para aclarar los tantos, sin mucho éxito.

"¿Puedo defenderme? Porque a veces ensayan tres veces por día. A veces ensayan los domingos. Entonces, le he ido a hacer compañía, he ido con mi mamá. Ha ido su mamá, también... La estoy embarrando", concluyó la novia de Nacho Pérez Cortés, luego del debate que terminó generando su presencia en ShowMatch.