Fuerte frase de Gabo Usandivaras a Lourdes Sánchez: "Más de una vez sentí que por ser la mujer del Chato..."

Invitado a Los Ángeles de la Mañana después de la polémica que generó su llamativo vestido en la presentación del Súper Bailando, Gabo Usandivaras repasó con Ángel de Brito y sus panelistas el arduo camino que lo llevó a ser uno de los bailarines estrella de ShowMatch.

En medio de su relato, Gabo sorprendió al referirse a los encontronazos que tuvo con Lourdes Sánchez cuando ambos compartieron la pista del Bailando en el año 2017.

“Muchas veces chocamos con vos, Lourdes. No te niego que más de una vez sentí que por ser la mujer del Chato tenías más privilegios. No como capaz a mí, que me venía costando. Tal vez chocábamos desde ese lugar. Pero sé todo lo que caminaste y cada camino es individual”, aseguró Gabo, haciendo referencia a la relación de Lourdes con el Chato Prada, mano derecha de Marcelo Tinelli.

"No te niego que más de una vez sentí que por ser la mujer del Chato tenías más privilegios. Tal vez chocábamos desde ese lugar. Pero sé todo lo que caminaste y cada camino es individual" G-plus

“¿Te daba odio?”, le repreguntó Ángel. Y Usandivaras explicó ante la atenta mirada de Sánchez: “A veces sentía que para otros era mucho más fácil de lo que era para mí. Pero es el camino de cada uno, yo también tuve muchas cosas que fueron fáciles en relación a otros. Desde ese lugar en un punto chocábamos. Pero siempre sentí el cariño y el respeto”.

Entonces, Lourdes tomó la palabra y le dijo a Gabo: “Primero, vos me conocés y sabés que me costó un montón llegar. Hicimos el casting juntos para el Bailando y me tocó bailar con él”.

Con el ambiente más distendido, él recordó: “¡Una atrevida que me vino a preguntar si sabía bailar!”, y ella explicó que “lo veía tan flaquito, que no sabía si me iba a poder levantar y me respondió que él bailaba con Julio Bocca”.

Después de las risas, ella reflexionó: “Siento que a cada uno le llega la oportunidad cuando le tiene que llegar”, dando por cerrado el momento incómodo al aire.

