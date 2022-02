Fuerte frase de Flor de la Ve contra los Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: "No sentí el dolor de una familia"

El suicidio de Gustavo Martínez llevó a que Florencia de la Ve analice a fondo el comportamiento "clasista" que advirtió en la familia Fort, tras la muerte de exnovio de Ricardo Fort, tutor legal de Martita y Felipe Fort.

"Estoy sorprendida, no solo por esta muerte inesperada, sino porque nadie lloró a Gustavo Martínez. No hubo una lágrima. Este hombre entregó su vida por estos mellizos, y es literal. Acá está tan marcado el estrato social que me dio estupor", comenzó diciendo la conductora de Intrusos, azorada.

"De Gustavo se habla como el tutor, de Marisa como la niñera. No sentí afecto, amor, con personas que criaron (a esos chicos)", subrayó.

FUERTE FRASE DE FLOR DE LA VE CONTRA EL CLAN FORT

"A mí me encanta la palabra familia. Lo que nos vendieron era eso. Gustavo era el tutor, pero era el padre. Lo que yo no sentí es el dolor de una familia. No lo demostraron de ninguna forma", afirmó Flor, destacando el amor que Gustavo Martínez le brindó a Martita y Felipe, especialmente desde que murió Ricardo Fort en 2013.

"Siento que era necesario que alguien muestre un poco de dolor", sentenció De la Ve, indignada.