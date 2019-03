Pasaron tres años desde la polémica separación de Fede Bal y Barbie Vélez, pero en el último tiempo se reavivó la controversia ya que los jóvenes (que cruzaron denuncias por violencia en la Justicia) coincidieron este verano en Mar del Plata.

Nazarena Vélez, mamá de la actriz, volvió a asegurar que Fede le habría pegado a su hija y el actor volvió a llevarla a la Justicia para que rectifique sus dichos. Mientras, los ex se evitaron durante toda la temporada y el esperado cruce nunca se dio.

"No me puedo juntar a tomar un café con alguien a quien le veo, más allá de su cara, la maldad por adentro" G-plus

Entrevistado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez, Fede fue contundente cuando la periodista le preguntó si se sentaría a tomar un café con Barbie: “Nunca en la vida, nunca”.

Y explicó, muy picante, por qué no se reuniría con su ex: “Porque cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí y tantas mentiras que se dijeron… No me puedo juntar a tomar un café con alguien a quien le veo, más allá de su cara, la maldad por adentro. Hay algo que va más allá de eso, cuando una persona no comparte tu misma energía e ideales ya no hay nada que hablar. Nunca nos vamos a entender ni congeniar. Por eso mismo terminamos tan mal”. ¡Fuerte!