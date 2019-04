Fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre la realidad del país: "Lo que más me entristece de Argentina es..."

Benjamín Vicuña estuvo invitado a la primera mesa de la temporada 51° de Almorzando con Mirtha Legrand. El actor chileno compartió el programa junto a China Suárez, Diego Leuco, Peter Lanzani, Flor Peña y Mike Amigorena. La realidad socioeconómica del país fue uno de los temas ineludibles y el galán brindó su particular visión.

“Lo que más me entristece de Argentina hoy es que esa tristeza y malhumor social se están instalando en la calle. Porque cuando no llegás a fin de mes se transforma en un malestar importante. Y también hay escepticismo”, comenzó Vicuña.

“Esto lo digo mirando desde afuera con todo el amor que siento por Argentina. Porque esta es mi casa y tengo mis hijos argentinos. Que teniendo el potencial humano y creativo, que estén con una sensación de no creer y falta de fe…”, continuó el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

“Yo sé que puede parecer un poco inocente mi comentario, pero hay que volver a creer. Hasta el último día hay que creer. La cantidad de gente que me dice ‘me quiero ir’’. Hay una fuga de talento...”, completó el actor chileno.

Su mujer, China Suárez, le salió al cruce. “Pero Benja, una cosa son las ganas de creer, pero si la realidad no te acompaña, no se puede…”, opinó la actriz y Mirtha la secundó: “Si la economía no funciona, es muy difícil. Un 32% del país es pobre. ¡Es terrible!”, comentó la diva, en referencia a las últimas estadísticas de Indec.