Además de haber apostado a la convivencia con Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti había anunciado que también caminaría hacia el altar con él. El plan de casarse quedó trunco y, tras varias idas y vueltas, la modelo se separó del futbolista.

"Ahora siento que mi casa de soltera nunca dejó de ser mi verdadera casa". G-plus

Ni bien tomó la decisión de romper con su relación amorosa, la panelista regresó a su hogar de soltera. En diálogo con la revista Pronto, Maglietti reveló cómo le impactó regresar a la casa en la que vivía antes de mudarse junto a Jonás.

"¿Te costó volver a vivir sola?", le preguntó el periodista. Y, sincera, Maglietti respondió: "No te voy a mentir: al principio me costó porque ya me había acostumbrado al nuevo lugar y no es fácil volver a vivir donde vivías antes".

"No te voy a mentir: al principio me costó porque ya me había acostumbrado al nuevo lugar y no es fácil volver a vivir donde vivías antes". G-plus

Antes de cerrar, Alejandra finalizó su reflexión con una fuerte frase. "Con los días uno vuelve a hacer suyos los lugares y ahora ya siento que mi casa de soltera nunca dejó de ser mi verdadera casa", concluyó, sincera.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!