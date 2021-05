Fuerte exabrupto de Andrea Rincón en MasterChef: "Si hago un curso de bolu..., lo pierdo por bolu..."

Este martes los participantes de MasterChef Celebrity 2 recibieron a la lanzadora olímpica de martillo Jennifer Dahlgren, que les dio las pautas de platos para deportistas. Andrea Rincón trató de cumplir con el pedido, pero, en medio de una sucesión de accidentes, perdió la paciencia y estalló asegurando que se sentía “muy boluda”.

Andrea aseguró en un inicio que todo iba “perfecto” pero a los pocos minutos se dio un baño de realidad que la hicieron quemarse con una olla, incendiar el contenido de una sartén y dejar una asadera quemándose sobre una hornalla.

Cansada de no poder cocinar su lomo a la mostaza en paz, la morocha estalló de ira. “¡Soy más nabo yo! Si me mandan a hacer un curso de boluda... lo pierdo por boluda", reflexionó Andrea Rincón mientras quitaba la bandeja con una pinza para no quemarse la mano.