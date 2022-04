Fuerte enojo del sobrino de Gustavo Martínez con Rocío Marengo: "No sé por qué opina sobre mi tío"

Rocío Marengo, al hablar del suicidio de Gustavo Martínez, defendió a Martita y Felipe Fort. Enojado, el sobrino del tutor legal de los chicos salió al cruce.

"Yo banco a Martita y a Felipe porque se tuvieron que bancar cosas que ellos no merecían, porque tuvieron que atravesar una situación horrible como es el suicidio de su tutor. Es muy trágico lo que pasó", expresó la pareja de Eduardo Fort en diálogo con Socios del espectáculo.

Y apuntó muy fuerte contra la familia de Gustavo, haciendo hincapié en que los chicos atraviesan como pueden la pérdida de su tutor.

"Es horrible estar en la familia de Gustavo o en la familia de Marta y Felipe. Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque ellos vivieron algo que no eligieron. No tenían ni 18 años. Como la familia no habla, ataca", sumó.

EL SOBRINO DE GUSTAVO FORT APUNTÓ CONTRA ROCÍO MARENGO

"La opinión que tengo de Marengo es que no sé por qué opina, si sabe algo o no, en base a qué opina, por qué reclamamos. Si yo no sé no opino, nada más", expresó el joven sobre el reclamo de su familia -que quiere acusar a la de Fort por abandono de persona- en un audio que le mandó a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿Recibirá respuesta?