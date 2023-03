El fuerte deseo de Laurita Fernández al hablar de su noviazgo con Peluca Brusca: "Ojalá sea un compañero por mucho tiempo"

Al gran momento que vive mientras se prepara para debutar con el musical de Matilda, la obra que la tendrá en su personaje de la señorita Miel, a Laurita Fernández se le suma la felicidad que vive desde que comenzó su historia de amor con Claudio “Peluca” Brusca, su productor en Bienvenidos a bordo y quien logró conquistar su corazón.

Y sin ocultar sus sentimientos, Laurita reveló que espera que este noviazgo tenga muchos capítulos más: “Todas las personas que pasan por la vida te dejan algo. Llega Pelu con todo su buen humor, su energía, su simplicidad, es un gran compañero y ojalá sea un compañero mucho tiempo”, expresó Laurita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi de La Once Diez.

En cuanto al apoyo que recibe de su novio en este proyecto, detalló: “Él canta las canciones de Matilda todo el día, está fascinado”. Por último, la entrevistada dio detalles del primer flechazo con Peluca: “Hubo algo en un momento que pasó, una vez que salimos a acompañar a un chico que trabajaba con nosotros en una obra y vernos por fuera del ámbito laboral hizo que nos pasara algo”.

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces”, cerró el entrevistado, muy enamorado.