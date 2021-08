Fuerte descargo de Oscar Medavilla por sus fuertes críticas a Mau y Ricky en La Voz: "Pido perdón"

Oscar Mediavilla se disculpó con Mau y Ricky, que son parte del jurado de La Voz Argentina (Telefe), y con quienes integran el programa tras sus fuertes dichos en contra de la incorporación de los jóvenes y del formato del certamen.

El productor musical posteó en Instagram una foto del jurado de La Voz y contó que tras la insistencia de su pareja, Patricia Sosa, y su hija, finalmente vio el programa y se dio cuenta de que está "buenísimo".

"Como mi mujer y mi hija son re fanáticas de La Voz, me insistieron para que en vez de hablar mirara el programa. Como estoy hace más de tres meses en Chile y antes por trabajo nunca no lo había visto, ante el fanatismo familiar conseguí la forma de verlo desde acá y ayer pude, porque llegué más temprano igual que hoy, que también pude hacerlo, ¿y saben qué? ¡Está buenísimo!", expresó, arrepentido.

Y elogió el formato que días antes había criticado con fuerza: "Es un hermoso programa y además un formato probado en todo el planeta... Hablé al pedo, como el programa hablar sin saber. Cuando dije que no me gustaba el formato y pido disculpas sumado a las ganas de algunos periodistas por generar rimbombantes títulos con cero contenido que tenga que ver con el título... Y a pesar de aclararlo me genera fastidio porque no tuve ni tengo ninguna intención de molestar a nadie".

También, destacó la escenografía y felicitó al jurado: "Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía como habitualmente muestra Telefe y un jurado donde todos se lucen porque están muy bien elegidos y porque hacen un excelente trabajo. Los respeto y admiro... Es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos que puedan mostrarse y desarrollarse".

Antes de cerrar, volvió a disculparse. "Sinceras felicitaciones y perdón si alguien se sintió molesto", sentenció.

¡Reflexionó!