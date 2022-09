Fuerte descargo de Mariana Brey contra Defederico en pleno escándalo con Cinthia Fernández: "No sé qué hace Matías hablando en televisión, no es una persona pública"

En medio de la guerra mediática y judicial que mantiene Cinthia Fernández con Matías Defederico, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca; Mariana Brey opinó del tema en Socios del Espectáculo y no dudó en apuntar sin filtro contra el exfutbolista.

“Entiendo el enojo de Cinthia porque su exmarido no es una persona pública, no es una persona de la tele; no sé qué hace él en la televisión hablando. Más bien tendría que ir a la Justicia, defenderse ahí y pagar lo que tendría que pagar; o no pagar en todo caso lo que no quiere pagar, pero hay una Justicia que es la que determina qué es lo que debe hacer”, comenzó diciendo la panelista de eltrece tras ver el descargo que hizo Cinthia en las redes.

“De verdad, yo no puedo creer que exista un hombre que le cuente las costillas a Cinthia cuando lo único que hace esta mujer es trabajar y trabajar”, agregó, sentando su clara postura a favor de la panelista de Momento D.

Y cerró, contundente: “Cinthia es mi amiga, la conozco, la quiero. La llamás para que tenga una vida social, le decía ‘che, vamos a comer’ y no puede porque se la pasa laburando. No tiene tiempo físico y por supuesto se dedica a cuidar a sus hijas”.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ EL REPUDIABLE GESTO DE MATÍAS DEFEDERICO CON SU HIJA MENOR POR NO QUEDARSE A DORMIR EN SU CASA

En medio de su escandalosa pelea con Matías Defederico, Cinthia Fernández dio una nota a Intrusos donde cuestionó sin filtro la actitud que tuvo el exfutbolista con Francesca, la hija que tienen en común y con quien también tiene a Charis y Bella.

“Un día, Charis viene de la casa del papá con un juguete y Francesca le dice ‘¿y qué me compraron a mí?’. Y mi hija le responde ‘me dijo papá que nada porque vos no te quedaste en la casa’. O sea, él le mandó a decir que no le compraba un juguete porque no se quedó en la casa del papá”, comenzó diciendo Cinthia en vivo.

“Y yo, como tengo en la baulera juguetes archivados o de canjes, sorteé el momento y le dije ‘pero mamá tiene un regalo mejor’ y ahí fui y le di un regalo. ¿Es algo material? Sí. Pero no estoy yendo al punto material. Vos no podés castigar a una criatura así le regales una pulsera o un oso gigante porque no fue a tu casa”, agregó.

Y cerró, visiblemente furiosa: “La otra vez también. La llevaba a una cama saltarina si se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Qué es esa manipulación? Le tendría que decir ‘vení hija, yo después te llevo a la casa de tu mamá. No te tenés que quedar a dormir’. Así se manejan las cosas y no decirle ‘no venís’”.