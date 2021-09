Fuerte descargo de Celeste Muriega sobre su participación en La Academia: "No me siento parte de las parejas mimadas a quienes les conceden todo lo que piden"

A poco de quedar fija en La Academia de ShowMatch (tras dar un primer paso como reemplazo de Barby Silenzi y participar junto al Polaco), Celeste Muriega desplegó su talento en la pista. Y si bien dejó en claro la felicidad que siente por esta oportunidad, la participante hizo un fuerte descargo sobre el certamen.

Todo comenzó cuando Lizardo Ponce habló de su performance. A lo que su compañera se quejó en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Por lo menos, vos tenés elementos. Yo quería poner el tema de mi letra en la pantalla atrás o una frase y no me dejaron. No era tan complicado. Lo habíamos planteado desde antes pero no hubo caso”.

“Como el tema que hice en mi adagio era inglés, me parecía que estaba buenísimo poner la letra porque es hermosa y está bueno para que la gente lo entienda, aunque se entiende por sí solo”, agregó.

Tras escucharla, Gaby Fernández fue al hueso con su pregunta: “¿Sentís que las jefas de coaches tiene algo personal en contra tuyo?”, quiso saber. Y Muriega cerró, sin vueltas: “No, no siento nada personal. Sí quizás no me siento parte de las parejas mimadas, claramente. Las parejas mimadas son las que piden y le conceden las cosas. Yo ya no pido más nada”.