Fuerte descargo a cámara de Maju Lozano contra las autoridades de Canal 9: "Vine a trabajar en condiciones infrahumanas"

Visiblemente molesta y angustiada, Maju Lozano miró a cámara en Todas las tardes para hacer un fuerte reclamo al área comercial de Canal 9, después del pedido que les hizo tras realizarse una delicada operación abdominal.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi cirujano, que me ha salvado la vida, literal. Ayer cumplí un mes de operada", comenzó diciendo Maju.

Luego se despachó sin filtros: "Y no quiero agradecer a la gente de compras del canal porque hace 60 días estoy pidiendo un sillón para poder trabajar como corresponde, por pedido del médico, y realmente estoy muy apenada porque todavía estoy esperando una respuesta".

"He venido a trabajar en condiciones infrahumanas. Amo este canal, amo mi trabajo con toda mi alma y lamento que mi entrega hacia ustedes no sea correspondida de la misma manera", se sinceró Lozano.

"Estoy trabajando de manera tremendamente incómoda, muy dolorida. Fui operada, pasé por una intervención muy jodida, y me reincorporé a trabajar mucho antes de lo que me había autorizado mi médico. Lo único que había pedido era un sillón que estuviera en condiciones”, continuó Maju, con firmeza.

"Hace cuatro años que estoy sentada en un sillón roto, cosa que me chupa tres reverendos huev…, pero realmente en este momento lo necesitaba. Incluso hasta me ofrecía a pagar uno o traer uno de mi casa", siguió la conductora de Canal 9, con bronca.

"Esperando que la gente de compras, o a le quién corresponde, que se haga cargo de este pedido: un lugar para trabajar cómodamente y no morirme de dolor cada vez que termina el programa", finalizó Maju Lozano, apenada por la falta de cuidados que recibió en el lugar donde trabaja.

Maju Lozano fue operada de urgencia

A mediados de octubre, Maju Lozano contó el motivo de su sorpresiva y breve ausencia en Todas las tardes, programa que conduce en Canal 9.

"Tuve que someterme a una operación por la mala praxis. Para explicarte me hice un tratamiento que supuestamente te congelaba la grasa y tu cuerpo lo despedía", expresó la conductora.

"Mi cuerpo no solo no lo despidió, sino que fue cambiando de tamaño, se encapsuló y se necrosó. Cuando abrieron el cuerpo, se desprendió el tejido, me tuvieron que hacer una reconstrucción", agregó Maju Lozano.