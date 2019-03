Fuerte definición de la novia de Sergio Denis sobre el estado anímico del cantante: "Era un mendigo emocional"

A dos días y medio del terrible accidente de Sergio Denis (69), al caer a una fosa de casi tres metros de profundidad en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el cuadro médico del cantante sigue siendo crítico.

En ese duro contexto, su novia, Verónica Monti, le dio una nota telefónica a Intratables, en la que volvió a referirse al endeble estado anímico de Sergio y de la soledad que lo aquejaba.

"La realidad es que es un tipo que estaba extremadamente solo, con una tristeza enorme. Cuando lo conocí, pensé que era una especie de mendigo emocional". G-plus

"Más allá de la imprudencia atroz del teatro de Tucumán, su estado anímico no favorecía a que se suba a escena y diera este show", dijo la mujer, que lleva seis meses de relación con Denis.

Luego emitió una fuerte frase sobre Sergio: "No quiero generar polémica, pero la realidad es que es un tipo que estaba extremadamente solo, con una tristeza enorme. Cuando lo conocí, pensé que era una especie de mendigo emocional. Y lo digo, aunque la frase duele. Yo estoy rota, estoy destrozada, súper triste. Estoy pensando que me va a tocar la puerta, que voy a recibir un llamado, cosas que no van a suceder".

Siguiendo cada una de sus palabras, Guillermo Andino repreguntó: "¿A quién mendigaba? Porque los hermanos están, los hijos están...". Y Verónica agregó, con dureza: "Los hijos están hoy, en el límite... Me refiero a la familia. Es normal que hoy estén, pero hoy es tarde".