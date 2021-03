Fuerte definición de Matías Defederico sobre sus peleas con Cinthia Fernánez: "Yo lo tomo como de quién viene"

Las peleas públicas de Cinthia Fernández (32) y Matías Defederico (31), padres de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6), son moneda corriente desde que se separaron, hace tres años y medio. Ahora, el futbolista retirado logró una medida cautelar para que tanto él como la panelista de Los Ángeles de la Mañana estén inhibidos de hablar en público sobre sus hijas.

En este contexto, Defederico reflexionó en Intrusos sobre los dardos que suele lanzarle su exesposa: “Quiero descomprimir un poquito la situación que vivo desde que me separé. (…) La separación es un proceso que se madura antes de tomar la decisión, y sigue durando (risas incómodas)”.

Tras negar ser “el malo” de la historia, Defederico se defendió de los explosivos dichos de Fernández: “No vengo a tirarme rosas. No me interesa lo que diga Cinthia, yo lo tomo como de quién viene, cómo lo cuenta. Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas, pero la verdad es que no lo hice. Yo trato de cuidar a mis hijas, que son lo más importante. Después lo que piensen ustedes o la gente, no me llena”.

“Hay maneras y maneras. Yo tengo muchas diferencias con ella, pero no las expongo. Trato de decírselas. ¿Que ella está descontenta? Yo también estoy descontento, pero nunca lo hice ni jamás voy a hablar mal de la madre de mis hijas en televisión". G-plus

Consultado sobre las críticas de quien fuera su esposa y es madre de sus tres hijas, el exfubolista reflexionó: “Yo creo que si después de tres años sigue hablando de mí es porque es algo que no puede pasar (sic). Yo no sé si no me puede soltar, pero viéndolo todos los días desde hace tres años que estoy separado…”.

“Hay maneras y maneras. Yo tengo muchas diferencias con ella, pero no las expongo. Trato de decírselas. ¿Que ella está descontenta? Yo también estoy descontento, pero nunca lo hice ni jamás voy a hablar mal de la madre de mis hijas en televisión. Ustedes la conocen a Cinthia y saben cómo responde a cada cosa que le contestan. Eso habla por ella, no por mí”, cerró Matías Defederico sobre Cinthia Fernández.